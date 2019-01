La Coupe de France et les matches de 18 heures se terminaient après les qualifications de Caen, Dijon et Sete. Les Normands l’ont emporté contre le Red Star (0-1) grâce à un but de Bammou, tandis que Dijon l’a emporté sur la pelouse de Schiltigheim (1-3) grâce notamment à Sliti et Tavares. Enfin, Sete a éliminé Limonest (1-0) grâce à Diaby.

Sur les deux autres pelouses, les matches ont été en prolongation. Et le FC Metz a fait plier le modeste club de Saint-Quentin (National 3). Après s’être séparé sur un score nul (1-1) à la fin des 90 minutes, Balliu offrait le succès aux siens en prolongation (1-2). De son côté, Villefranche a sorti Gravelines (0-3), et ce malgré un carton rouge reçu à l’heure de jeu. Les visiteurs ont gagné grâce à des buts en toute fin de match de Joufreau (116e), Lemb (120e+1) et Ndiaye (120e+3).

Les derniers résultats de l’après-midi :

Saint-Quentin (N3) 1-2 FC Metz (L2) : but de Cambrone (50e) pour Saint-Quentin ; buts de Cohade (45e) et Balliu (101e) pour Metz.

Gravelines (R1) 0-3 Villefranche (N1) : but de Joufreau (116e), Lemb (120e+1) et Ndiaye (120e+3) pour Villefranche.