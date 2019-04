Tout Lyon attendait ce moment. Opposé au Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais avait envie de valider son ticket pour la finale chez lui, au Groupama Stadium. Mais au final, ce sont les Bretons qui monteront au Stade de France (3-2).

Interrogé à l’issue de la rencontre, le portier des Gones, Anthony Lopes, n’a pas cherché d’excuses. « Sur ce match, on ne mérite pas. On a fait beaucoup trop d’erreurs pour espérer se qualifier pour une finale. Il faut se remettre au travail et aller chercher la deuxième place en championnat », a-t-il déclaré au micro de France 2.