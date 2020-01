Dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France, les Girondins de Bordeaux affrontaient Pau, pensionnaire de National, au stade du Hameau. La formation entraînée par Bruno Irles faisait sensation en ouvrant le score avant la demi-heure de jeu grâce à une demi-volée de Name (1-0, 23e). Les Girondins réagissaient quatre minutes avant le retour aux vestiaires par Maja, bien servi par Poundjé (1-1, 41e). Mais les hommes de Paulo Sousa se faisaient surprendre deux minutes plus tard par Jarju qui gagnait son duel face à Poussin (2-1, 43e).

Malmené une bonne partie du match, Bordeaux égalisait en fin de match sur un superbe coup-franc de De Préville (2-2, 81e). Les deux équipes prolongeaient le suspense en prolongation et les locaux reprenaient l’avantage. Après un but de Zahary refusé pour un hors-jeu, le PFC crucifiait les Girondins de Bordeaux avec un but de Gueye (117e, 3-2). Poussés par leur public, les pensionnaires de National tenaient et créaient l’exploit ! L’équipe de Paulo Sousa prenait donc la porte dès les seizièmes de finale.