Dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille s’affrontaient ce mercredi soir au stade Louis-II. Les deux formations se retrouvaient donc un mois et demi après leur match de Ligue 1, remporté 4-3 par les Phocéens. L’heure était à la revanche pour les Asémistes, qui restaient sur deux succès en championnat. En face, l’OM sortait d’un lourd revers lors du Classique contre le PSG (0-4).

Sur un centre d’Aguilar depuis le côté droit, Augustin contrôlait son ballon dans la surface avant de fusiller Mandanda pour l’ouverture du score (25e, 1-0). Les Asémistes se mettaient ensuite à l’abri grâce à un but du latéral français (40e). À la pause, les Phocéens étaient donc menés... Le temps défilait et les joueurs d’André Villas-Boas n’arrivaient pas à revenir. Finalement, Lecomte marquait contre son camp sur une frappe de Payet (77e, 2-1), mais cela ne changeait rien. L’AS Monaco s’imposait et éliminait l’Olympique de Marseille !