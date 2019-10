Les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT avaient lieu ce mercredi soir. Au Stade Louis-II, l’AS Monaco a battu l’Olympique de Marseille dans le choc du jour (2-1), mais il n’y avait pas que cette rencontre. Sur sa pelouse, le FC Nantes n’a laissé aucune chance au Paris FC. Les Canaris ont passé huit buts à la formation parisienne (8-0). Simon a signé un triplé alors que Blas a inscrit un doublé.

Amiens a disposé d’Angers au bout du suspense. Blin a en effet trouvé le chemin des filets à la 90e+5 (3-2) ! Montpellier, Toulouse et Reims ont aussi obtenu leur billet pour les huitièmes de finale. Enfin, au Stade Saint-Symphorien, le FC Metz recevait le Stade Brestois 29. Finalement, cette rencontre s’est terminée aux tirs au but, et les Brestois ont eu le dernier mot !

Les résultats de 21h05 :

Amiens (L1) 3-2 Angers (L1) : Otero (47e), Cornette (50e), Blin (90e+5) ; Bahoken (44e), Kanga Aka (83e)

Metz (L1) 1-1 (3 t.a.b à 4) Brest (L1) : Niane (23e) ; Cardona (57e)

Monaco (L1) 2-1 OM (L1) : Augustin (25e), Aguilar (40e) ; Lecomte (77e csc)

Montpellier (L1) 3-2 Nancy (L2) : Mollet (13e), Delort (21e), Chotard (76e) ; Vagner (59e), Lybohy (89e)

Nantes (L1) 8-0 Paris FC (L2) : Simon (22e, 35e, 43e), Youan (30e), Blas (36e, 63e), Louza (47e), Abeid (83e)

Niort (L2) 1-2 Toulouse (L1) : Sissoko (11e s.p) ; Gradel (52e), Sanogo (81e)

Reims (L1) 2-1 Boug-en-Bresse (N1) : Kutesa (14e), Doumbia (36e) ; Ndicka Matam (74e)