Après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le LOSC mardi soir au Groupama Stadium, le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain s’affrontaient ce mercredi soir au Stade Auguste-Delaune pour la deuxième demi-finale de Coupe de la Ligue BKT. Les deux équipes voulaient donc décrocher le dernier billet pour la finale au Stade de France. En première période, Marquinhos ouvrait le score sur un corner de Neymar (9e, 0-1).

Les Parisiens doublaient la mise rapidement avec un but contre son camp de Konan (31e, 0-2). Après la pause, les Rémois tentaient de revenir mais n’y arrivaient pas, et l’expulsion de Munesti (74e) n’arrangeait rien. Derrière, le jeune Kouassi enfonçait le clou (78e, 0-3). Le PSG s’imposait donc 3-0 et filait en finale. Rendez-vous désormais le 4 avril au Stade de France pour la grande finale contre l’OL.