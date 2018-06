L’Espagne disputera dans quelques heures face au Maroc une rencontre décisive dans l’optique de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Dimanche après-midi, en conférence de presse, Sergio Busquets est venu évoquer son début de compétition et ses sensations dans ce début de Mondial. Amené à évoquer ses partenaires du milieu de terrain, le joueur du FC Barcelone n’a pas hésité à révéler sa préférence en matière de complémentarité dans le cœur du jeu.

En ouverture, face au Portugal, Fernando Hierro avait opté pour un 4-2-3-1, Sergio Busquets étant aligné aux côtés de Koke devant la défense, Iniesta, Isco et David Silva évoluant plus haut, derrière Diego Costa. En cours de jeu, Thiago avait remplacé Iniesta et Lucas Vazquez suppléé David Silva. Face à l’Iran, le néo-sélectionneur avait modifié son onze de départ. Lucas Vazquez avait remplacé numériquement Koke. Et il semble que le milieu blaugrana ait une préférence pour le joueur de l’Atlético de Madrid : « Koke est le joueur qui est le plus complémentaire avec moi au milieu du terrain, mais tous sont de très grands joueurs et c’est toute l’équipe qui fait notre force, » a déclaré Busquets, sans détour.