Vainqueurs de la Ligue Europa avec l’Atlético Madrid il y a quelques mois, Antoine Griezmann et Lucas Hernandez viennent tout juste de remporter la Coupe du monde avec l’équipe de France, qui a battu la Croatie en finale (4-2).

Et ce doublé coupe d’Europe/Coupe du monde n’a plus été réalisé depuis un certain Youri Djorkaeff en... 1998. Le Français avait alors remporté la Coupe UEFA avec l’Inter Milan et le Mondial avec les Bleus.