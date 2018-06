Déjà impressionnant lors du mondial brésilien, Guillermo Ochoa, se montre de nouveau à l’aise lors de la Coupe du monde en Russie. Le gardien mexicain s’est montré précieux et a eu un rôle prépondérant dans la qualification d’El Tri.

Celui qui évolue au Standard de Liège a réalisé déjà 17 arrêts lors de la phase de poule. Soit cinq de plus que tout autre gardien depuis le début de la compétition. C’est également un de plus que Tim Howard et ses 16 arrêts contre la Belgique en 2014. Cependant, le gardien américain avait réalisé cette performance en un seul match.