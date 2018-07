Au bout du bout du suspens, la Russie a sorti l’Espagne, aux tirs au but. La rencontre démarrait bien pour la Roja, puisqu’après 12 minutes de jeu seulement, Ignasevich envoyait le ballon au fond de ses cages dans un duel avec Sergio Ramos au deuxième poteau (1-0, 12e). L’Espagne contrôlait face à une Russie franchement pas conquérante, mais le pays hôte allait égaliser peu avant la pause.

Piqué touchait le cuir de la main dans sa surface, et c’est Artem Dzyuba qui transformait le penalty (1-1, 41e). En deuxième période, le scénario restait le même, et les occasions étaient de plus en plus rares. Après ce 1-1 à la fin du temps réglementaire, il n’y a également pas eu de buts lors des prolongations. Tout s’est donc joué aux tirs au but. Koke et Aspas ont manqué leur tir au but, là où les Russes n’ont rien manqué !