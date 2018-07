Nikola Kalinic a quitté la sélection croate après le premier match. La cause ? Il avait prétexté une blessure et avait donc refusé d’entrer en jeu contre le Nigéria. Il est imité aujourd’hui par un membre du staff, Ognjen Vukojevic.

Ce dernier a été sanctionné pour avoir publié une vidéo dédicaçant à l’Ukraine la victoire croate face à la Russie en quart de finale de la Coupe du Monde. La fédération a donc évincé l’ancien international. « L’Association croate de football informe le public de sa décision. Ognjen Vukojević a été relevé de ses fonctions de membre de l’équipe et ne sera plus présent au sein de la délégation durant cette Coupe du Monde en Russie. » Le défenseur Vida a lui été simplement averti par la FIFA pour avoir aussi salué l’Ukraine au moment de son but.