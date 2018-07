C’est peu dire que les Belges n’ont pas apprécié le comportement de l’équipe de France lors de la demi-finale mardi soir. Entre ceux, comme Courtois, qui déploraient l’attitude défensive des Bleus, et d’autres qui pointaient du doigt le gain de temps de Kylian Mbappé en fin de match, ils n’avaient pas épargné leurs homologues après la rencontre. En conférence de presse puis au micro de la RTBF, Thomas Meunier, le latéral droit, suspendu face à la France, est revenu sur l’attitude de Mbappé, son partenaire au Paris Saint-Germain.

« À Paris, je ne l’ai jamais vu perdre de temps comme il l’a fait contre nous en fin de match. C’était certainement une demande du staff technique. Kylian est super doué et j’espère qu’il n’a pas de mauvaise influence autour de lui », a-t-il regretté, avant d’en dire un peu plus. « À titre d’exemple, si des joueurs comme Zidane ou Ronaldo, période Real Madrid, sont entrés dans la légende, c’est parce qu’ils jouaient sur un terrain avec fierté et envie. Leur but n’était pas de faire du cinéma ou des choses ainsi. Ils ont toujours été des gens qui sont justement respectés pour leurs qualités footballistiques mais aussi leur attitude sur le terrain. Kylian est encore un peu jouette (qui ne pense qu’à jouer, ndlr) mais avec les années et la maturité, il va probablement comprendre que l’attitude compte aussi pour entrer dans la légende. »