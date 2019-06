Premier match du groupe C dans cette Coupe du monde féminine 2019, le duel entre l’Australie et l’Italie a été très disputé. Mieux entrées dans la rencontre, les Aussies ont rapidement ouvert le score grâce à Sam Kerr (22e). Sur penalty, elle a vu sa frappe arrêtée par la gardienne mais a bien suivi pour loger le ballon au fond des filets.

Néanmoins, l’Italie n’a pas abdiqué. Au retour des vestiaires, Barbara Bonansea récupérait un ballon à l’entrée de la surface australienne et ajustait la gardienne d’une frappe enroulée sur la droite du but (56e). Malgré une fin de rencontre dominée par les Australiennes, Barbara Bonansea s’est offert un doublé de la tête (90e +3). L’Italie s’impose 2-1. Le Brésil affrontera la Jamaïque à 15h30 pour le second match du groupe C.

