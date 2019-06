Le Havre accueillait son dernier match du Mondial 2019 féminin. Un quart de finale entre l’Angleterre et la Norvège qui n’a pas vraiment été riche en suspens. Favorites, les « Lionesses » n’ont fait qu’une bouchée des Scandinaves.

Elles se sont en effet imposées sur le score de 3-0 grâce à des réalisations signées Jill Scott, Ellen White et Lucy Bronze. Ce troisième but inscrit par Bronze est d’ailleurs symbolique puisqu’il s’agit du 900e but de l’histoire de la Coupe du Monde féminine. En demi-finale, l’Angleterre affrontera le vainqueur de France-Etats-Unis (match commenté en direct sur notre site)

