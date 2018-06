Le Brésil lançait son Mondial face à la Russie, et avait logiquement l’étiquette de favori pour ce match du groupe E. Mais les Brésiliens ont dû se contenter d’un match nul 1-1 face à la Suisse. Coutinho avait pourtant mis la Canarinha devant au score avec une superbe frappe de l’extérieur de la surface (1-0, 19e). Mais peu à peu, les hommes de Tite ont baissé le rythme...

Et la Suisse en a profité au retour des vestiaires. Zuber prenait le dessus sur Miranda sur un corner, et propulsait le cuir au fond des filets (1-1, 50e). Le Brésil ne parvenait pas à réagir, avec un Neymar assez effacé, et le score en est resté là malgré de belles occasions de Firmino et Miranda dans les derniers instants de la partie. La Suisse frappe donc un joli coup, alors que les Brésiliens, qui ont déçu, devront faire mieux face au Costa Rica et contre la Serbie.