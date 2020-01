Les amateurs de football anglais sont gâtés cette semaine, puisqu’on a effectivement une journée de championnat qui se disputera entre ce mardi et jeudi soir. Et à l’affiche de cette 24e journée de Premier League, un joli derby londonien entre Chelsea et Arsenal du côté de Stamford Bridge.

Quatrièmes, les Blues peinent cependant à se montrer réguliers, et doivent gagner sous peine de voir des équipes comme Manchester United ou les Wolves - sur qui ils ont 5 points d’avance - se rapprocher. De son côté, Arsenal reste sur deux matchs nuls et commence à s’éloigner des positions européennes, du haut de sa dixième place. Victoire impérative pour les troupes de Mikel Arteta donc !

Les compositions

Chelsea : Kepa - Emerson, Rudiger, Christensen, Azpilicueta - Kante, Jorginho, Kovacic - Willian, Abraham, Hudson-Odoi

Arsenal : Leno - Saka, Luiz, Mustafi, Bellerin - Xhaka, Torreira - Martinelli, Özil, Pepe - Lacazette