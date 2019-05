Cet été, Chelsea va devoir lutter pour ne pas laisser partir ses joueurs, notamment suite à la confirmation de son interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos (le club londonien peut toutefois encore espérer un retournement de situation puisqu’il a saisi le Tribunal arbitral du sport en dernier recours). Si Eden Hazard devrait partir au Real Madrid, les Blues vont tout faire pour retenir un autre attaquant, le jeune Callum Hudson-Odoi (18 ans).

Comme l’indique le Daily Mail, Chelsea est prêt à offrir le numéro 10 d’Hazard au jeune anglais pour la saison prochaine, afin de le convaincre qu’il aura plus de temps de jeu dans l’effectif (il n’est apparu qu’à 10 reprises en Premier League cette année). Cette proposition pourrait le convaincre de rester et peut-être permettre à Chelsea de lui faire signer une prolongation, alors que son contrat expire actuellement en 2020. Mais les Londoniens devront néanmoins se méfier jusqu’au bout du Bayern Munich, qui est le prétendant qui s’est le plus manifesté pour attirer Hudson-Odoi. Le club bavarois a également proposé à l’Anglais de porter le numéro 10, qui sera vacant cet été quand Arjen Robben partira.