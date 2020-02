Plus de deux mois et demi après son dernier match avec Chelsea, Olivier Giroud a enfin rejoué avec les Blues ce lundi soir contre Manchester United. Un match dans lequel il est rentré à la 68e minute avant de marquer mais sa réalisation était annulée par la VAR pour hors-jeu. Malgré cela, refouler les terrains lui a fait un grand bien. Après la rencontre, le champion du monde 2018 a été interrogé par le site officiel du club, à qui il a confié être pleinement concentré sur sa fin de saison.

« En ce moment, je suis concentré à 100% sur les objectifs de Chelsea et je veux continuer à me battre pour revenir sur la feuille de match. Chaque match est une grande opportunité pour moi de montrer mon désir de le faire », a-t-il déclaré avant d’énoncer un autre objectif en ligne de mire, l’Euro 2020. « C’est un objectif personnel pour moi de jouer le plus possible pour jouer l’Euro avec mon pays », suit-il. En manque de temps de jeu à Chelsea depuis le début de la saison, Didier Deschamps l’avait mis en garde sur sa place dans le groupe s’il ne quittait pas le club cet hiver ou s’il n’avait pas plus de minutes dans les jambes. L’ancien Montpelliérain pensait alors partir en hiver mais après des intérêts de l’Inter, de la Lazio et de Tottenham, il était finalement contraint de rester à Londres.