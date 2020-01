Plus que jamais, Olivier Giroud (33 ans) se rapproche d’un départ de Chelsea. L’attaquant français barré par une forte concurrence en attaque chez les Blues, a décidé de quitter l’Angleterre pour rallier l’Inter. Les négociations entre toutes les parties se poursuivent, mais aucun accord n’a été scellé pour le moment.

Selon les informations de l’Equipe, l’agent du champion du monde se trouverait actuellement en Lombardie pour finaliser les tractations. L’international français réclamerait ainsi un contrat de deux ans et demi quand l’Inter ne proposerait qu’un an et demi. Les prochaines heures s’annoncent décisives pour l’avenir d’Olivier Giroud...