40 matches toutes compétitions confondues avec Chelsea lors de l’exercice 2016-2017, 38 la saison passée. Sous les ordres d’Antonio Conte, Victor Moses était un titulaire indiscutable chez les Blues, mais depuis cet été et l’arrivée de Maurizio Sarri sur le banc londonien, l’international nigérian a disparu des radars. Depuis le début de saison, le joueur de 28 ans n’avait disputé que 176 minutes toutes compétitions confondues (six apparitions). Alors forcément, le principal concerné pouvait aller voir ailleurs cet hiver.

Victor Moses a donc fait ses valises, direction la Turquie et Fernbahçe, 15e de Super Lig turque. Le joueur formé à Crystal Palace est prêté un an et demi par les Blues au club d’Istanbul. Il disputera donc la fin de la saison en Turquie et prendra part à la saison prochaine. L’ailier droit, qui a souvent joué latéral dans le 3-4-3 utilisé par Antonio Conte, est reste sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2021. Le Nigérian a paraphé son contrat et les traditionnelles photos en compagnie des dirigeants, et notamment du directeur sportif Damien Comolli, avant d’effectuer sa visite médicale.