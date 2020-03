L’idylle entre Chelsea et Willian (31 ans) pourrait bien s’achever en juin prochain. Débarqué chez les Blues en 2013, l’ailier brésilien ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail. Selon les informations d’UOL Esporte, l’international auriverde qui a refusé une prolongation de deux saisons, serait courtisé par plusieurs clubs anglais. Récemment, l’intéressé s’était exprimé sur Esporte Interativo concernant les tractations autour de son éventuelle prolongation.

« Chelsea m’a offert deux ans de plus, et ils ne vont pas changer ce qu’ils m’ont offert. J’ai dit que je voulais trois ans de plus. La situation est difficile parce que je ne sais pas si cela va être possible que Chelsea fasse une autre offre, » avait notamment commenté Willian. Auteur de quatre buts et quatre passes décisives en vingt-sept matchs de Premier League cette saison, l’ailier droit voudra achever son aventure londonienne sur une bonne note...