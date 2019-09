Barré par la concurrence à Manchester United, Chris Smalling a finalement pris la direction de l’Italie dans les derniers jours du mercato. Le défenseur anglais a été prêté jusqu’en juin prochain à l’AS Roma. Présenté ce vendredi, le joueur de 29 ans est donc revenu sur son transfert : « c’est une opportunité qui m’est venue à l’esprit et qui m’a beaucoup intéressé, et j’avais hâte de venir. C’est arrivé très vite, et maintenant je me concentre sur le prochain match, je m’entraîne avec les méthodes de l’entraîneur et j’espère vivre une très bonne saison. »

L’international anglais (31 sélections) a ensuite poursuivi sur son avenir. Et le principal concerné n’a pas écarté l’idée de rester l’été prochain. « Pouvoir avoir la chance d’être dans un grand club, et si ensuite je prolonge et que le club heureux, alors je peux certainement voir un avenir à long-terme en Italie. (...) J’ai toujours eu ce désir profond de vivre cette expérience (de joueur à l’étranger, ndlr) et d’avoir l’opportunité de venir dans un grand club qui a de grandes ambitions », a lâché Chris Smalling.

