Memphis Depay n’a pas souvent trouvé grâce aux yeux de Christophe Dugarry, pas franchement fan de l’irrégularité et du comportement de l’attaquant des Gones. À l’heure d’évoquer l’avenir du Néerlandais à l’Olympique Lyonnais, le consultant RMC Sport n’y a pas été par quatre chemins : il attend clairement son départ.

« Je souhaite qu’il parte et très très vite ! Il ne s’est jamais inscrit dans le projet lyonnais, il était en galère à Manchester United, il n’avait certainement pas beaucoup de clubs pour le relancer. Il a pris l’OL pour un tremplin, mais il n’avait pas envie de jouer en Ligue 1. Il ne veut pas être un leader et ça fait deux ans », a lâché le champion du Monde 1998. Qu’en diront Jean-Michel Aulas et l’OL ?