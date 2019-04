Le Paris Saint-Germain a connu un sacré revers en s’inclinant 5-1 sur la pelouse du LOSC dimanche soir, alors que les Parisiens pouvaient notamment être sacrés champions de France. Une défaite qui a beaucoup fait parler Thomas Tuchel. Christophe Dugarry a lui aussi donné son avis dans son émission Team Duga sur RMC Sport.

« On a l’impression que chacun analyse l’échec à sa façon et qu’on ne sait pas où ce club va. Tu as l’entraîneur qui te fait comprendre que c’est la faute d’Antero Henrique, le président qui veut te faire croire que c’est de la faute des arbitres. Les supporters qui te disent qu’ils n’en peuvent plus des starlettes, qu’ils n’ont pas de courage etc... C’est toujours la même chose, la saison du PSG termine toujours en eau de boudin, et tu vas repartir sur une année où tu n’auras pas appris des échecs différents parce que tu n’auras pas été capable de tirer les bons enseignements », a notamment expliqué l’ancien joueur.