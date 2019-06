Matthijs de Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam) aurait dit non au Paris SG car les dirigeants franciliens auraient refusé d’inclure une clause libératoire. Une position qui a fait enrager Christophe Dugarry au micro de RMC Sport. Le champion du Monde 1998, durant Team Duga, s’en est pris au choix du jeune défenseur international oranje, félicitant le PSG d’avoir abandonné la course à son recrutement.

« Bravo au président, bravo à Leonardo, bravo aux décideurs. Je suis fatigué de ce nouveau football. Mais De Ligt, mon poulet, à un moment ou à un autre, tu t’engages dans un projet avec le Paris SG. Tu n’as pas encore commencé à t’engager dans ce projet que déjà tu penses à deux portes de sortie, pas une, tu en veux deux. C’est quoi l’idée ? Qu’est-ce qui te passe par la tête ? Tu as 19 ans. 12, 13, 14 ou 15 M€ ? À un moment donné, ça change quoi ? T’auras une voiture de plus, 50 m² de plus dans l’appartement, 10 mètres de plus pour ton bateau... Si c’est purement un choix financier, eh bien casse toi, ça me donne envie de vomir. (...) De Ligt, il est excellent, il est très très bon. Mais avec une mentalité comme ça, ça ne durera pas, ce n’est pas possible », a-t-il lâché. L’intéressé appréciera.

"Je suis fatigué avec ce nouveau football (...) Tu n'as pas commencé à t'engager dans le projet que tu penses déjà à 2 portes de sortie" Le coup de gueule de Duga sur l'attitude de De Ligt Live https://t.co/4dNobfagFt

Live https://t.co/LOhvsqNwdU pic.twitter.com/yDlIH5S87D — Team Duga (@TeamDugaRMC) June 27, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10