À l’occasion du Nouvel an chinois, qui est célébré cette semaine, les joueurs du FC Barcelone porteront un maillot spécial ce soir, lors du Clasico contre le Real Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi (21h). Le club catalan a ainsi décidé de faire apparaître le nom des joueurs en caractères chinois, sous le nom écrit avec l’alphabet européen. Cet acte symbolique fait partie de la stratégie des Blaugranas pour s’implanter dans l’empire du Milieu, eux qui vont faire une tournée de pré-saison au Japon et en Chine l’été prochain.

Ce sera la première fois que le Barça portera un telle tunique, mais il n’est pas le seul club européen à l’avoir fait, puisque dimanche dernier déjà les joueurs de l’Inter de Milan avaient vu leurs noms traduits en chinois au dos de leur maillot, lors de la défaite des Lombards contre Bologne (0-1).

The Barça players will have their names in Chinese in #ElClásico

