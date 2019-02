La 22e journée de Serie A continuait ce dimanche avec le match entre l’Inter et Bologne. Les locaux, 3es, voulaient se rattraper après deux matches sans victoire en championnat. De leur côté, les joueurs de Bologne, 18es, voulaient se rapprocher des équipes non-relégables. Et ce sont les barragistes qui l’ont emporté (0-1).

Dominés, les joueurs de l’Inter subissaient une première occasion et Handanovic sauvait une première fois les siens (29e). Dans la foulée, Santander reprenait un corner de Pulgar et ouvrait le score (0-1, 32e). Avant la pause, Icardi butait sur Skorupski (43e). En seconde période, Martinez passait proche d’égaliser (66e), tout comme Perisic (80e) et Ranocchia (87e). Insuffisant pour l’Inter qui s’inclinait et laissait 11 points d’avance à Naples (2e).