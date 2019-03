Démis de ses fonctions d’entraîneur de Leicester voici quelques petits moments, Claude Puel était l’invité de Téléfoot ce dimanche matin. Il est revenu sur son départ de Leicester et surtout sur son avenir.

« Je ne suis pas fermé à découvrir un nouveau championnat. Leicester, c’était une année de transition, on a bien régénéré l’effectif. On a intégré beaucoup de jeunes joueurs, on était la deuxième plus jeune équipe de Premier League. On a eu des gros matches contre United, Liverpool, Tottenham, qu’on a bien géré en termes de contenu, mais pas de résultats. Je ne suis pas très carriériste. J’ai pris Leicester, en milieu de saison, c’est costaud, c’est la première fois que je le faisais. Je préférerais prendre un club en début de saison, c’est mieux. Je réponds à des projets, des rencontres, des propositions », a déclaré l’entraîneur français.