Le Werder Brême (10e de Bundesliga), se déplaçait cet après-midi sur la pelouse du Hertha Berlin (9e), à l’occasion de la 22e journée de championnat. Les locaux ont ouvert la marque en première période, par l’intermédiaire de l’Allemand Davie Selke (1-0, 25e), pour son troisième but de la saison en Bundesliga.

Florian Kohfeldt, l’entraîneur du Werder, a alors tout fait pour revenir au score en deuxième mi-temps, en faisant successivement entrer Claudio Pizarro, Josh Sargent et Kevin Möhwald. C’est finalement le premier cité, Pizarro, qui a permis aux siens d’arracher le nul à l’Olympiastadion, en marquant au bout du temps additionnel (1-1, 90+6e). En inscrivant ainsi un but du haut de ses 40 ans et 136 jours, il devient le plus vieux joueur à marquer en Bundesliga, dépassant ainsi Mirko Votava, qui avait déjà planté son dernier pion sous le maillot...du Werder Brême, en 1996.