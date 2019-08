Memo Ochoa se rapproche à 34 ans d’un retour dans son Mexique natal. Le gardien de but, sous contrat avec le Standard de Liège jusqu’en 2020, est en train de négocier son transfert au Club America, là même où il a été formé et effectué ses débuts professionnels (2003-2011). D’après la Dernière Heure, les discussions n’ont pas encore abouti mais le club mexicain, qui vient de perdre Augustín Marchesín, transféré à Porto, a déjà réussi à convaincre le gardien.

Ochoa pourrait signer un contrat de trois ans et toucher un salaire de 4 M€ par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du championnat. D’abord réticent face à l’insécurité qui règne à Mexico, là où est basé le club, il a finalement été rassuré par les dirigeants, qui lui auraient promis une maison surveillée en ville, en plus d’une autre résidence à Los Angeles pour sa famille.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10