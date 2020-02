Ce mercredi soir, la Commission de Discipline de Ligue de Football Professionnel a statué sur plusieurs dossiers. Exclu contre le Nîmes Olympique avec Nice (défaite 3-2), Hichem Boudaoui a pris quatre matches de suspension, dont une rencontre avec sursis. Le milieu de terrain algérien a été auteur d’un tacle trop appuyé sur Romain Philippoteaux.

Également exclus ce week-end, Vincent Pajot (FC Metz) et Junior Sambia (Montpellier) ont respectivement été sanctionnés de trois et de deux matches de suspension. Le tout avec un match de sursis. Wesley Fofana (AS Saint-Étienne), Aleksandr Golovin (AS Monaco), Wesley Lautoa (Dijon FCO) Habib Maïga (FC Metz), Reinildo (LOSC Lille), Pablo Martinez (Nîmes Olympique), Mihailo Ristic (Montpellier Hérault SC) et Ismaël Traoré (Angers SCO) sont sanctionnés d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Le résumé complet de la commission de discipline :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 CONFORAMA

Quatre matchs de suspension dont un match avec sursis

Hicham BOUDAOUI (OGC Nice)

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis

Vincent PAJOT (FC Metz)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Salomon SAMBIA (Montpellier Hérault SC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 18 février 2020 à 0h00.

Wesley FOFANA (AS Saint-Etienne)

Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)

Wesley LAUTOA (Dijon FCO)

Habib MAÏGA (FC Metz)

Reinildo MANDAVA (LOSC Lille)

Pablo MARTINEZ (Nîmes Olympique)

Mihailo RISTIC (Montpellier Hérault SC)

Ismaël TRAORE (Angers SCO)

DOMINO’S LIGUE 2

Quatre matchs de suspension

Steeve YAGO (SM Caen)

Trois matchs de suspension

Christophe DIEDHIOU (FC Sochaux-Montbéliard)

Un match de suspension

Ertugrul ERSOY (Havre AC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 18 février 2020 à 0h00.

Yannick CAHUZAC (RC Lens)

Aniss EL HRITI (FC Chambly Oise)

Julien MASSON (Valenciennes FC)

Sikou NIAKATE (EA Guingamp)

Hyunjun SUK (ESTAC Troyes)

22ème journée : EA Guingamp – AJ Auxerre du 31 janvier 2020

Comportement de M. Thomas JOUBERT, préparateur physique de l’AJ Auxerre

Un match de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 CONFORAMA

21ème journée : FC Nantes – FC Girondins de Bordeaux du 26 janvier 2020

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match par révocation du sursis du parcage visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le FC Girondins de Bordeaux.

22ème journée : Stade Rennais FC – FC Nantes du 31 janvier 2020

Comportement des supporters du FC Nantes : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour deux matchs dont un match avec sursis du parcage visiteurs pour les prochains matchs disputés à l’extérieur par le FC Nantes.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 19 février 2020 à 18h00.