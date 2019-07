Avant la grande finale de la Copa America entre le Brésil et le Pérou, prévue dimanche soir (22h, à suivre en direct sur notre live commenté), l’Argentine et le Chili s’affrontaient ce samedi sur la pelouse de l’Arena Corinthians de Sao Paulo pour la petite finale. Dans ce match pour la troisième place, l’Albiceleste a eu le dernier mot puisqu’elle s’est imposée 2-1.

Agüero ouvrait d’abord la marque sur un service de Messi (12e). Dix minutes plus tard, Lo Celso lançait Dybala qui doublait la mise (22e). Le score était donc de 0-0 à la pause mais chaque équipe devait terminer la rencontre à dix après les expulsions de Medel et Messi pour un accrochage. Au retour des vestiaires, Vidal réduisait l’écart sur penalty (59e), mais les Chiliens n’égalisaient pas. L’Argentine tient donc sa revanche après deux finales perdues face au Chili (2015, 2016) et termine sur le podium de cette Copa America.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10