En demi-finale de la Copa America, le Brésil et l’Argentine s’affrontait la nuit dernière au Mineirão de Belo Horizonte. Dans cette rencontre, la Seleção a obtenu son billet pour la grande finale de la compétition grâce à des buts de Gabriel Jesus et Roberto Firmino (2-0). Mais l’arbitrage a rapidement été au cœur des débats, avec notamment deux penaltys peut-être oubliés pour l’Albiceleste. Et plusieurs heures après le coup de sifflet final, la Fédération argentine de football (AFA) a décidé de saisir la CONMEBOL.

L’Argentine a en effet envoyé un communiqué à la confédération sud-américaine de football pour lui demander d’analyser les échanges entre l’arbitre central, Roddy Zambrano, et les arbitres en charge de la VAR. Leodán González, le responsable de l’assistance vidéo cette nuit-là, aurait en effet suggéré à l’arbitre central d’aller voir les ralentis, ce qui n’a pas été fait... Les enregistrements audios vont donc être examinés de près.

