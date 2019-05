Leader au palmarès, avec 15 titres, la sélection d’Uruguay prendra part à la 46e édition de la Copa America, du 14 juin au 7 juillet prochain, du côté du Brésil. Après s’être entraîné ce matin au complexe de la Celeste, le staff de l’équipe nationale a annoncé l’effectif définitif de 23 joueurs amenés à disputer la compétition suprême. Peu de surprises dans la liste d’Oscar Tabarez, où l’on retrouve Diego Godin, José Maria Gimenez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Edinson Cavani ou encore Luis Suarez.

À noter que Giovanni Gonzalez, Lucas Torreira, Giorgian De Arrascaeta et Luis Suarez n’ont pas encore participé aux entraînements. L’équipe s’entraînera à Montevideo jusqu’au 13 juin, date à laquelle la délégation partira pour Belo Horizonte. Le vendredi 7 juin prochain, dans le stade du Centenario, l’Uruguay affrontera le Panama en préparation, avant de disputer le premier tour de la Copa America face à l’Equateur, au Japon et au Chili, dans le groupe C.

Les 23 Uruguayens pour la Copa America

Gardiens

Fernando Muslera (Galatasaray)

Martín Campaña (Independiente)

Martín Silva (Libertad)

Défenseurs

Diego Godín (Atlético de Madrid)

José María Giménez (Atlético de Madrid)

Sebastián Coates (Sporting de Lisboa)

Martín Cáceres (Juventus)

Marcelo Saracchi (Leipzig)

Diego Laxalt (Milan)

Giovanni González (Peñarol)

Milieux

Matías Vecino (Inter de Milán)

Rodrigo Bentancur (Juventus)

Federico Valverde (Real Madrid)

Lucas Torreira (Arsenal)

Nahitan Nández (Boca Juniors)

Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Gastón Pereiro (PSV Eindhoven)

Attaquants

Luis Suárez (Barcelona)

Edinson Cavani (PSG)

Cristhian Stuani (Girona)

Maxi Gómez (Celta de Vigo)

Jonathan Rodríguez (Cruz Azul)