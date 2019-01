Du 14 juin au 7 juillet prochains, les qualifiés pour la Copa América 2019 croiseront le fer pour succéder au Chili, qui avait remporté la précédente édition. Et cette nuit, les groupes pour la compétition sont tombés. Le Brésil, pays organisateur, affrontera la Bolivie, le Venezuela et le Pérou.

De son côté, l’Argentine a hérité d’un groupe plus relevé dans lequel on retrouve la Colombie, le Paraguay et le Qatar. Enfin, l’Uruguay affrontera l’Equateur, le Japon et le Chili. Pour rappel, la finale de la compétition se jouera au mythique stade de Maracana.