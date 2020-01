Alors que le FC Barcelone a difficilement battu Ibiza (2-1, doublé d’Antoine Griezmann) dans le cadre des seizièmes de finale de Copa del Rey, l’Athletic Bilbao se déplaçait dans le même temps à Elche, qui évolue actuellement en deuxième division. À l’Estadio Manuel Martínez Valero, l’équipe basque voulait donc obtenir son billet pour le prochain tour alors que les locaux voulaient créer l’exploit.

Après cinq minutes de jeu, Inaki Williams ouvrait le score pour les visiteurs (0-1). La tâche se compliquait donc pour les Franjiverdes mais Fidel égalisait avant la pause (41e, 1-1). Le score ne bougeait plus et les deux équipes n’arrivaient pas non plus à se départager en prolongation. Il fallait donc passer par les tirs au but et l’Athletic a été meilleur dans cet exercice (5 t.a.b à 4). Les Rojiblancos se qualifiaient donc pour les huitièmes de finale, alors que les locaux quittaient eux la compétition.