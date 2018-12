La finale retour de la Copa Libertadores est un long feuilleton qui dure depuis plusieurs jours maintenant et les incidents survenus le 24 novembre dernier au Monumental de River Plate, lorsque le car des joueurs de Boca Juniors a été attaqué. Et si normalement, les deux équipes devraient s’affronter le 9 décembre prochain à 20h30 au Santiago Bernabeu, Diego Maradona a poussé un coup de gueule à ce sujet, des propos relayés par Marca.

« Je me demande pourquoi ils ne jouent pas dans le stade de Vélez. Ils sont la honte du football. J’ai dit aux gars de River et à Gallardo que ce n’est pas une situation viable. Demain, quand ils iront à Boca, comment vont-ils faire ? Ne venez pas me dire que Dominguez va nous donner des leçons et que Tapia, qui est un gros porc, parlera de football », a ainsi déclaré Diego Maradona.