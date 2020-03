Le football est à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus qui touche plus de 270 000 personnes et a enlevé la vie à 11 000 personnes dans le monde. Les dons de footballeurs professionnels (Insigne, Ribéry, Goretzka, Kimmich, et bien d’autres) affluent pour venir en aide aux établissements médicaux entre autres. De nombreux messages de soutien et de prévention sont également passés. Dernièrement, c’est Didier Drogba qui a tenu à s’exprimer.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, la légende de Chelsea a supplié la population ivoirienne, africaine et mondiale d’être responsable et d’écouter à la lettre les restrictions imposées pour freiner la propagation du virus. « Je vous demande de prendre le sujet très au sérieux car nous avons tendance à être trop légers face à la situation. Il faut impérativement respecter les mesures imposées par le gouvernement. C’est nous qui propageons le virus, nous sommes tous responsables de la situation. Lavez-vous les mains régulièrement, ne sortez que si c’est nécessaire et tenez-vous à une distance d’au moins un mètre les uns des autres », a-t-il notamment déclaré.