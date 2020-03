Sœur jumelle de la version européenne, la Ligue des champions de la CONCACAF réunit les meilleurs clubs d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale, et des Caraïbes. Alors que la Major League Soccer est à l’arrêt pour un mois, en raison de l’épidémie de coronavirus, l’instance suprême du football nord-américain, centro-américain et caribéen vient d’officialiser l’interruption de la Champions League, alors que les quarts de finale devaient être disputés du 10 au 19 mars.

« À la Concacaf, le bien-être de toutes les personnes associées à nos matchs et à nos compétitions est d’une importance capitale pour nous. Nous avons suivi de près l’évolution de la situation en matière de santé publique aux États-Unis et dans toute la région. Compte tenu des développements de la nuit dernière, notamment des nouvelles directives publiées par les pays, les villes et les États, nous avons pris la décision de suspendre la Ligue des champions de la Concacaf avec effet immédiat, » ont déclaré les responsables de la cofnédération. L’Impact de Montréal, le CD Olimpia, le New York City FC, les Tigres UANL, le Los Angeles FC, le Cruz Azul FC, le Club América et l’Atlanta United FC devront donc patienter.