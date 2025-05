Nottingham Forest - Chelsea : les compositions officielles

Ce dimanche, la 38e journée de Premier League offre un joli choc décisif dans la course à la Ligue des Champions entre Nottingham Forest et Chelsea. A domicile, les Reds s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Matz Sels qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ola Aina, Nikola Milenković, Murillo et Neco Williams. Nicolás Dominguez, Ibrahim Sangaré et Elliot Anderson se retrouvent dans l’entrejeu avec Morgan Gibbs-White un cran plus haut. Anthony Elanga accompagne Chris Wood en attaque.

De leur côté, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez dans les cages derrière Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill et Marc Cucurella. Le double pivot est assuré par Enzo Fernàndez et Moises Caicedo. Devant, Pedro Neto prend la pointe de l’attaque avec Noni Madueke, Cole Palmer et Jadon Sancho en soutien.

Les compositions

Nottingham Forest : Sels - Aina, Milenković, Murillo, Williams - Domínguez, Sangaré, Anderson - Gibbs-White - Wood, Elanga

Chelsea : Sánchez - James, Tosin, Colwill, Cucurella - Caicedo, Enzo - Madueke, Palmer, Sancho - Neto