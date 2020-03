Alors que la pandémie de coronavirus ne cesse de se répandre dans le monde, l’Europe est loin d’être épargnée par le virus. Le Portugal est de plus en plus touché et compte plus de 5 000 cas officiels de contamination ainsi que plus de 100 décès liés au COVID-19 sur son territoire.

Si le football y est à l’arrêt, le Sporting CP a annoncé, par le biais d’un communiqué ce dimanche, que le club allait faire livrer 120 000 masques chirurgicaux ainsi que 80 000 paires de gants à l’Union des Miséricordes, une association caritative s’occupant des personnes en situation de handicap au Portugal. Un beau geste de plus de la part d’un acteur du ballon rond en cette difficile période de crise sanitaire.