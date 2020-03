Blaise Matuidi a été testé positif au Covid-19 ce mardi. Il devenait alors le deuxième joueur de la Juventus à être touché par le virus, après Daniele Rugani. Le champion du monde a tenu à s’exprimer pour la première fois depuis cette annonce. Un message plein de force et de caractère.

« Je suis positif. Je suis positif, je suis fort, le moral est bon. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis. Je suis positif, nous allons le faire », écrit-il sur son compte Twitter.