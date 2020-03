Depuis plusieurs jours maintenant, le football est à l’arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais aux quatre coins du monde, les initiatives se multiplient. En France, le Paris Saint-Germain vient d’annoncer qu’il faisait « un don au Secours Populaire afin de venir en aide aux personnes les plus vulnérables face à la crise sanitaire ».

« Le PSG et le Secours Populaire travaillent ensemble depuis plus de dix ans. L’action du Club parisien vise à venir en aide aux populations les plus vulnérables, principalement en Ile-de-France. En réponse à la crise sanitaire, 100 000 euros seront ainsi répartis en quatre catégories :

L’aide aux « Médecins du SPF » via le financement de matériel de protection sanitaire et d’hygiène pour la formation de 2 000 bénévoles en capacité d’informer, de répondre aux interrogations et de communiquer les gestes barrières.

L’aide aux enfants déscolarisés et isolés via le financement de 5 000 kits éducatifs composés de matériel pour l’école, de jeux et d’activités ludiques

L’aide à près de 900 personnes sans-abri via l’organisation de maraudes alimentaires régulières, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social.

L’aide aux personnes âgées ou isolées via la livraison de 10 000 colis alimentaires à domicile, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social. »