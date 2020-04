Débordés par le nombre de malades du coronavirus, les hôpitaux ne s’en sortent pas. Le matériel médical pour certains établissements est trop faible et pour cette raison, de nombreux dons ont été réalisés par des acteurs du football professionnel. La fédération française de football (FFF) et l’équipe de France ont également décidé d’apporter leur aide et s’apprêtent à se joindre au mouvement.

Selon le Parisien, les joueurs et le staff des Bleus, ainsi que la FFF, vont faire un don « extrêmement conséquent » (dont le montant n’est pas communiqué) à la fondation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le quotidien ajoute que la lettre d’engagement est signée. De plus, un autre beau geste est à mettre au crédit de la FFF et des Bleus. Jusqu’à la fin de l’année civile, 5 000 places seront offertes aux soignants pour chaque match des champions du monde au Stade de France.