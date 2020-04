Le National Health Service (NHS), système de santé publique au Royaume-Uni, peut compter sur la générosité et la mobilisation des stars du ballon rond pour lutter contre le coronavirus. Dans cet optique, les joueurs de Premier League se sont unis et ont créé le fonds commun #PlayersTogether visant à aider financièrement le NHS dans cette bataille intense. Plusieurs joueurs l’ont annoncé ce mercredi via un communiqué sur leur compte Twitter, dont Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool.

Un geste apprécié outre-Manche alors que les joueurs du championnat anglais restent critiqués pour avoir rechigné à baisser leur salaire. « C’est un moment critique pour notre pays et pour le NHS, nous sommes déterminés à aider de toutes les manières possibles. Nous pouvons confirmer qu’après de longues conversations entre un grand nombre de joueurs de Premier League, nous avons créé notre propre initiative collective #PlayersTogether, peut-on lire dans le communiqué. Le collectif des joueurs s’associe également au NHS Charities Together (NHSCT), qui représente plus de 140 organismes de bienfaisance du NHS. L’objectif sera « d’aider à générer et distribuer les fonds rapidement et efficacement là où ils sont le plus nécessaire. »