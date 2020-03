En ce dimanche 15 mars, Paul Pogba a pu fêter son 27e anniversaire. Le milieu de terrain français, comme beaucoup de joueurs sur la planète, est actuellement au repos forcé suite à la pandémie de coronavirus. Et pour son anniversaire, le joueur de Manchester United a décidé de lever des fonds sur Facebook pour lutter contre le Covid-19, avec un premier objectif fixé à 30 000 euros.

« La pandémie de Coronavirus affecte la santé et la vie de nombreux, y compris les enfants. L’impact d’une épidémie à grande échelle, notamment sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense. L’Unicef aide à prévenir la propagation du #Coronavirus en fournissant des fournitures médicales vitales, en consultant les communautés et en œuvre des campagnes de prévention. C’est une priorité d’arrêter la propagation de ce nouveau virus, et la désinformation qui se propage aux côtés. Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous réunir. Avec votre aide, j’espère aujourd’hui amasser 27,000 £ pour aider à combattre cette guerre et je doublerai le montant si nous atteignons l’objectif », a notamment écrit le champion du Monde 2018.