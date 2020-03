Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a organisé une séance d’entraînement au Groupama OL Training Center. En marge de cette session qui a donc remplacé le match prévu ce soir face à Reims et annulé en raison du coronavirus, Rudi Garcia a évoqué la décision de la LFP de suspendre le championnat de France sur le compte Twitter de l’OL.

« On ne peut qu’être d’accord sur le fait qu’il y ait une harmonie de tout le sport national et même international sur le fait qu’il faut geler toutes les compétitions, en tout cas les arrêter, et voir pour laisser passer le pic. J’espère que ce pic de contagion, malheureusement, aura lieu le plus vite possible. Dès que ce sera possible, se remettre à jouer sur les terrains. Pour ça, on est obligé de s’entraîner et de se préparer. Tant qu’on n’a pas de date en vue, ce n’est pas si simple que ça. C’est un moment très très compliqué, pas que pour nous mais pour tout le monde ».