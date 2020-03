Testé positif au COVID-19, la légende du football turc Rüstü Reçber (46 ans) est hospitalisée. Sa femme Isil a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’il a « soudainement développé des symptômes du virus ».

Passé par Antalyaspor, Fenerbahçe ou encore Beşiktaş, l’ancien gardien reste à ce jour un joueur historique en Turquie. En plus d’être l’international le plus capé de l’histoire de la sélection (120 matches), Rüstü Reçber a terminé quatrième du Mondial 2002 et été demi-finaliste de l’Euro 2008. Il a également fait un très court passage au FC Barcelone lors de la saison 2003/2004 et n’a disputé que sept matches avec les Blaugranas.