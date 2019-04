Après avoir éliminé le SV Drochtersen/Assel (1-0), Rodinghausen (2-1) et le Hertha Berlin (3-2), le Bayern Munich défiait Heidenheim ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. À l’Allianz Arena, le champion d’Allemagne s’est fait peur mais s’est finalement imposé (5-4) au terme d’un match fou. Après l’ouverture du score de Goretzka (12e), les Bavarois se retrouvaient en infériorité numérique suite à l’expulsion de Sule (15e).

Du coup, les visiteurs revenaient et passaient même devant grâce à Glatzel (26e) et Schnatterer (39e). En deuxième période, les hommes de Niko Kovac réagissaient puisque Müller (32e), Lewandowski (56e) et Gnabry permettaient au Bayern de reprendre l’avantage. Mais la formation de D2 allemande ne flanchait pas. Déjà buteur, Glatzel inscrivait un triplé (74e, 77e s.p) pour relancer les siens. Finalement, Lewandowski offrait la qualification au Bayern sur penalty (84e).