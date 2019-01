Les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie offraient de belles affiches aujourd’hui. Outre, Lazio-Novara (4-1) et le duel entre Bologne et la Juventus ce soir à 20h45, on assistait à un affrontement intéressant entre la Sampdoria et l’AC Milan. Très équilibrées, les 90 premières minutes ne permettaient pas de départager les deux formations.

Des prolongations avaient lieu. À ce petit jeu-là, les Milanais ont été plus réalistes. Entré en jeu, Patrick Cutrone s’est offert un joli doublé (102e et 108e). Avec cette victoire 2-0, l’AC Milan obtient son ticket pour les quarts de finale. À noter la première titularisation de Lucas Paqueta qui est sorti à la 85e minute.